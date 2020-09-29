«Торпедо» одержало победу в матче с «Ак Барсом»

«Торпедо» обыграло «Ак Барс» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев забивали Михаил Варнаков, Сергей Гончарук, Антон Шенфельд и Семен Ручкин. У гостей отличились Стефан Да Коста и Найджел Доус.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Голы: Варнаков — 1 (Пайгин, Миле), 13:06 — 1:0. Да Коста — 2 (бол., Кормье, Доус), 21:17 — 1:1. Гончарук — 4 (Ручкин, Ильин), 22:58 — 2:1. Шенфельд — 4 (Клус), 25:30 — 3:1. Доус — 5 (Да Коста), 27:09 — 3:2. Ручкин — 1 (Дробин, Перескоков), 38:42 — 4:2.

Вратари: Серебряков — Билялов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (10+11+7) — 36 (11+12+13).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

29 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 1650 зрителей.