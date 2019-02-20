"Торпедо" обыграло "Трактор". Стали известны еще две пары плей-офф КХЛ

"Торпедо" в матче регулрного чемпионата КХЛ обыграло "Трактор" - 2:0. Две шайбы в этой игре на счету нападающего Роберта Саболича.

Таким образом "Торпедо" заняло седьмое место в Восточной конференции и сыграет в первом раунде плей-офф с "Барысом".

"Трактор" стал восьмым и в первом раунде Кубка Гагарина встретится с "Автомобилистом".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" - "Трактор" - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Саболич - 14 (Шенфельд), 2:45 - 1:0. Саболич - 15 (Шенфельд), 45:15 - 2:0.

Вратари: Тихомиров - Судницин.

Штраф: 14 - 8.

Броски: 28 (5+18+5) - 20 (9+1+10).

Судьи: Гамалей, Кулев.

20 февраля. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".