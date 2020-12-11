«Торпедо» обыграло «Барыс»

«Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло «Барыс» со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Джастин Клоос.

У «Барыса» прервалась серия из четырех побед.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Голы: Гончарук — 8 (Белевич, Варнаков), 10:06 — 0:1. Варнаков — 5 (Гончарук, Белевич), 22:33 — 0:2. Клус — 8 (Остин), 27:01 — 0:3. Вароун — 2 (бол., Акользин, Виделль), 30:54 — 1:3. Вароун — 3 (Фрэттин, Шалапов), 37:58 — 2:3.

Вратари: Карлссон (56:47 — 59:48, 59:56) — Мельничук.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (6+8+9) — 28 (10+8+10).

Судьи: Бондарь, Лаврентьев.

11 декабря. Нур-Султан. «Барыс-Арена».