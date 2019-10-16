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«Торпедо» обменяло Варфоломеева на Растворова в «Витязь»

16 октября 2019, 16:55
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«Торпедо» и «Витязь» произвели обмен, в результате которого систему команды из Нижнего Новгорода пополнил нападающий Максим Растворов. В обратном направлении проследовал его коллега по амплуа Павел Варфоломеев, сообщает официальный сайт «Торпедо».

19-летний Растворов в прошлом сезоне выступал в МХЛ. Он набрал 32 (10+22) очка. 24-летний Варфоломеев в этом сезоне провел 10 матчей в КХЛ и набрал 3 (1+2) очка.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/15878-obmen-s-vityazem.html

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