ЦСКА одолел в гостях «Торпедо»
8 декабря 2020, 21:41
ЦСКА прервал удачную серию «Торпедо», победив в гостях клуб из Нижнего Новгорода со счетом 2:1. Победную шайбу в конце третьего периода забросил нападающий Константин Окулов.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Андронов — 9 (Мамин, Киселевич), 22:12 — 0:1. Чехович — 6 (Миле, Жафяров), 53:28 — 1:1. Окулов — 10 (Мамин, Киселевич), 56:41 — 1:2.
Вратари: Тихомиров (57:57) — Юханссон.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 21 (4+6+11) — 30 (8+17+5).
Судьи: Белов, Раминг.
8 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 1100 зрителей.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю