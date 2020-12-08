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ЦСКА одолел в гостях «Торпедо»

8 декабря 2020, 21:41
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ЦСКА прервал удачную серию «Торпедо», победив в гостях клуб из Нижнего Новгорода со счетом 2:1. Победную шайбу в конце третьего периода забросил нападающий Константин Окулов.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Андронов — 9 (Мамин, Киселевич), 22:12 — 0:1. Чехович — 6 (Миле, Жафяров), 53:28 — 1:1. Окулов — 10 (Мамин, Киселевич), 56:41 — 1:2.

Вратари: Тихомиров (57:57) — Юханссон.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 21 (4+6+11) — 30 (8+17+5).

Судьи: Белов, Раминг.

8 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 1100 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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