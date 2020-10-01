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Топ-проспект драфта НХЛ-2021 подписал контракт с ЦСКА

12:58

Защитник Даниил Чайка подписал контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба красно-синих.

Контракт 17-летнего хоккеиста рассчитан до конца сезона-2020/21. Чайка — выпускник хоккейной школы ЦСКА. С 2018 года он выступал в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за команду «Гелф Шторм», в составе которой провёл 132 матча и набрал 48 (16+32) очков при показателе полезности «+30». В 2019 году «Гелф» стал чемпионом OHL.

В составе сборной России 2002 года рождения он становился победителем Мирового Кубка вызова в 2018 году и Мемориала Глинки-Гретцки в 2019 году. Минувшим летом Даниил сыграл на турнире Sochi Hockey Open за молодёжную сборную страны.

По мнению североамериканских экспертов, Чайка может быть задрафтован в первом раунде драфта НХЛ 2021 года.

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