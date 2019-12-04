Тимур Билялов: «Даже не знаю, чем удивлять на Матче Звезд КХЛ. Буду просто делать свою работу»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов? поделился впечатлениями от приглашения на ФОНБЕТ Матч Звезд КХЛ-2020.

— О том, что меня выбрали на Матч Звезд КХЛ, узнал из интернета, — приводит слова Билялова официальный сайт «Ак Барса». — Конечно, приятно, ребята на тренировке поздравили. Я считаю, что это событие, которое хочется посетить и в котором хочется поучаствовать. Этого нужно добиваться своими результатами, попасть туда — это круто.

— То, что вас выбрали болельщики — особенно приятно?

— Конечно, это вдвойне приятно — значит, болельщики смотрят за моей игрой, следят за мной, значит, им нравится моя игра.

— Уже думали о том, как будете удивлять на Матче Звезд? Может быть, какой-то костюм или творческий номер?

— Об этом пока не думал, даже не знаю, чем удивлять. Там есть люди, которые могут удивить сильнее, поэтому, может быть, вообще не буду ничего придумывать (смеется). Буду просто делать свою работу.

— Вы также стали лучшим вратарем ноября в КХЛ. Насколько эти личные результаты важны для нас?

— Это второстепенно, поскольку этих результатов нельзя добиться без команды. Они всегда мне помогают, спасибо ребятам — хорошо отработали месяц. Лучшим вратарем месяца стать, конечно, тоже приятно.