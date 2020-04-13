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Тихонов и Глухов продлили контракт с «Ак Барсом»

13 апреля 2020, 20:36
Виктор Тихонов. Фото ХК «Ак Барс».
Виктор Тихонов. Фото ХК «Ак Барс».
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«Ак Барс» на своем официальном сайте сообщил о продлении контрактов с двумя форвардами — Виктором Тихоновым и Михаилом Глуховым. Соглашения продлены до конца сезона-2020/21.

В прошлом сезоне 31-летний Глухов сыграл за клуб 49 матчей, в которых набрал 13 (9+4) очков при показателе полезности «+3». Его ровесник Тихонов сыграл за клуб 27 матчей, в которых набрал 11 (6+5) очков при показателе полезности «+10».

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/19173.html

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