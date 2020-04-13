Тихонов и Глухов продлили контракт с «Ак Барсом»

«Ак Барс» на своем официальном сайте сообщил о продлении контрактов с двумя форвардами — Виктором Тихоновым и Михаилом Глуховым. Соглашения продлены до конца сезона-2020/21.

В прошлом сезоне 31-летний Глухов сыграл за клуб 49 матчей, в которых набрал 13 (9+4) очков при показателе полезности «+3». Его ровесник Тихонов сыграл за клуб 27 матчей, в которых набрал 11 (6+5) очков при показателе полезности «+10».