Телегин рассказал о тяжелом графике ЦСКА в нынешнем сезоне
20 января 2021, 15:49
Нападающий ЦСКА Иван Телегин в интервью клубной пресс-службе рассказал о тяжелом графике команды.
«Лучше играть, чем тренироваться. У нас в декабре практически не было игр, и мы вышли полностью из тонуса. Мы играем через день, ребята находятся в тонусе. У нас есть хоккеисты, которые могут поменяться, заменить кого-то в основном составе. Лучше играть спокойно — ничего критичного в таком графике нет», — заявил Телегин.
На данный момент ЦСКА занимает первое место на «Западе» с 73 очками.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/ivan_telegin_spasibo_bolelshchikam_chto_prikhodyat_bez_nikh_emotsionalno_tyazhelo/
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