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Телегин получил травму в матче с «Сочи»

4 января 2020, 20:58
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что нападающий Иван Телегин получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (7:1).

— Всех с Новым годом! С нашей стороны хорошая игра получилась, реализовали большинство, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи».

Единственное, травма Телегина — надеемся, что не все так серьезно. Готовимся дальше.

Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-CSKA-Press-konferencija-9576

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