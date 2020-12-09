Телегин и певица Пелагея развелись

Форвард ЦСКА Иван Телегин и певица Пелагея расторгли брак, сообщают «РИА Новости». Теперь они официально разведены по решению Никулинского суда Москвы.

«Иван Телегин и Пелагея разведены решением Никулинского суда, — сказала адвокат хоккеиста Ирина Петрова. — Алименты — 25 процентов от дохода Телегина. Из них половина идет на счет дочери, половина — Пелагее». В сообщении указано, что раздел имущества бывший супругов пройдет отдельным производством.

Телегин и Пелагея поженились 16 июня 2016 года. О расставании певица объявила еще в конце 2019 года. У пары есть дочь Таисия. Также у хоккеиста есть сын Марк от его бывшей девушки Евгении Ноур.