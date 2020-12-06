Тарасова оценила технику катания защитника «Авангарда» Шарипзянова

В Instagram «Авангарда» появилось видео, как заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова смотрит прокат защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова, который примерил на себя роль фигуриста.

«Он делает ласточку уже третий раз, и сейчас нога уже лучше поднимается. Хоккеист, мальчик — он вообще должен бегать как сумасшедший. Это простое упражнение. Они могут это тоже делать. Они не могут руки держать, потому что держат клюшку. Перебежка назад — прекрасно», — отметила Тарасова.

В этом сезоне 24-летний защитник провел 31 игру за «Авангард», забив 1 гол и сделав 4 результативные передачи.