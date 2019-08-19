Тангрэди стал игроком «Барыса»

«Барыс» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с американским нападающим Эриком Тангрэди. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.

30-летний нападающий был выбран в 2-м раунде драфта НХЛ в 2007 году «Анахаймом». На его счету выступления за «Питтсбург», «Виннипег», «Монреаль», «Детройт» и «Нью-Джерси». За карьеру в НХЛ Тангрэди набрал 16 (5+11) очков в 150 играх. В АХЛ нападающий провел 467 матчей — 340 (160+180) очков.

В сезоне 2016-2017 стал обладателем Кубка Колдера (чемпион АХЛ) в составе команды «Гранд Рапидс». В прошлом сезоне Тангрэди отыграл 6 матчей за «Нью-Джерси» и 41 — за фарм-команду «Бингхэмптон».