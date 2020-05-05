«Таких мастеров атаки, как в СКА, в «Локомотиве» нет». Мичков рассказал о причинах перехода в армейский клуб

15-летний нападающий Матвей Мичков в эфире на YouTube-канале «СЭ» рассказал о причинах перехода из «Локомотива» в СКА.

— Ваш переход из «Локомотива» в СКА стал очень резонансным. Чем был обоснован выбор?

— Сейчас там доверяют молодым ребятам. Команда играет в атакующий хоккей еще с тех времен, когда там были Панарин, Шипачев, Дадонов, Ковальчук и продолжает это делать и в настоящий момент, поэтому я и перехожу в СКА.

— «Локомотив» тоже очень молодая команда. Недавно она даже установила рекорд по этому показателю в одном из матчей КХЛ с «Витязем» — 21,5 года, кажется.

— Команда молодая, но не атакующая. Таких мастеров, как в СКА, хорошо играющих в нападении, в «Локомотиве» нет.

— Действительно ли в Ярославле существует определенная политика — зажимать индивидуальностей?

— Где-то — да, есть такое. Большой минус «Локомотива» в том, что даже игрок не подходит, то его тянут до конца в КХЛ, какой бы он ни был — плохой или хороший. До тех пор, пока он не станет лидером и не заиграет в первом звене. Но не каждому это дано. В «Локомотиве» маринуют людей.

— Но сходу можно назвать десяток фамилий игроков, которых замариновали в СКА.

— Я надеюсь, что не буду одним из них.

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