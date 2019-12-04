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«Такие броски не бе-ру-тся». КХЛ показала победный буллит Семина в ворота «Амура»

4 декабря 2019, 15:08
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Форвард «Витязя» Александр Семин забросил победный буллит в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:2Б).

Также на счету Семина вторая заброшенная шайба подольской команды.

35-летний форвард в этом сезоне провел 27 матчей в КХЛ, набрав 23 (10+13) очка.

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