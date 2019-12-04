«Такие броски не бе-ру-тся». КХЛ показала победный буллит Семина в ворота «Амура»

Форвард «Витязя» Александр Семин забросил победный буллит в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:2Б).

Также на счету Семина вторая заброшенная шайба подольской команды.

Такие броски Сёмина не бе-ру-тся. pic.twitter.com/7WD3A1SO7i — КХЛ (@khl) December 4, 2019

35-летний форвард в этом сезоне провел 27 матчей в КХЛ, набрав 23 (10+13) очка.

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