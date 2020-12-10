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Светлов прокомментировал победу над «Витязем»

16:05
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Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал победу над «Витязем» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Думаю, что есть функциональное состояние команды, нам очень важно быть физически на топовом уровне. Мы очень здорово играем первый период, а по третьему занимаем одно из последних мест. Предсезонка получилась испорченной, подсаживаемся в концовке. Не успеваем, бывают ошибку. Пару поражений вызвали волнение», — цитирует Светлова официальный сайт лиги.

После этого поражения «Витязь» остался на девятом месте на «Западе» с 35 очками, «Амур» — десятый на «Востоке» (30 баллов).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/10/478522.html

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