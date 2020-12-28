Светлов поделился впечатлением от игры «Амура» в матче с «Автомобилистом»
28 декабря 2020, 20:07
Главный тренер «Амура» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (0:3).
«Двоякое впечатление от игры. Действовали неплохо, были борьба и желание, но две индивидуальные ошибки позволили сопернику выйти «1 в 0». Были ошибки, остались втроем. Сегодня могли забить, но реализация оставляет лучшего. Не можем забивать много, два максимум. Игра вроде есть, но надо психологически перестроиться», — цитирует Светлова официальный сайт КХЛ.
На данный момент «Автомобилист» занимает шестое место на «Востоке» с 48 очками, «Амур» — десятый (31 балл).
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