КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Светлов назвал провальный отрезок в игре «Амура» против «Сибири»

Главный тренер «Амура Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:3).

«Игра такая двоякая. Первый период полностью проспали, прозевали, было много невынужденного брака. С опаской начали играть, второй и третий период провели достойно и хорошо. Проиграли — готовимся дальше. Ушенины? Нормальное явление, когда игроки играют против бывших команд, хочется получше создать. Это хоккей, это жизнь», — цитирует Светлова официальный сайт лиги.

После этой победы хозяева закрепились на девятом месте на «Востоке» с 39 очками, у «Амура» — 30 очков и десятая строчка в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/22/478995.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир