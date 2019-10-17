Свен Андригетто: «Уверен, с возвращением в строй травмированных «Авангард» станет еще сильнее»

Нападающий «Авангарда» Свен Андригетто отметил, что команда старается выкладываться в каждом матче.

— У нас сложная ситуация с травмированными, мы потеряли нескольких сильных хоккеистов, но радует, что хорошо справляемся и набираем очки, — цитируют «Известия» Андригетто. — Мы стараемся выкладываться в каждой встрече и играть на победу, выполняя установку тренеров. Пытаемся биться за себя и тех игроков, которые сейчас не могут выходить на лед из-за травм. Результат матча против СКА показывает потенциал нашего состава и тех хоккеистов, которые заменили лидеров. Уверен, с их возвращением мы станем еще сильнее.