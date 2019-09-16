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Сведберг помещен в список травмированных

16 сентября 2019, 09:08

Защитник «Барыса» Виктор Сведберг получил травму, сообщает официальный Twitter клуба. Игрок помещен в список травмированных и пропустит ближайшие матчи команды. Клуб из столицы Казахстана 17 сентября сыграет со «Спартаком», 20 сентября — с «Трактором», 25 — с «Металлургом».

Сведберг защищает цвета «Барыса» с прошлого сезона. В нынешнем чемпионате на его счету 5 матчей и 1 голевой пас.

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