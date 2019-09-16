Суд арестовал Мусатова на месяц
16 сентября 2019, 19:08
Кузьминский суд Москвы на месяц арестовал хоккеиста Игоря Мусатова, которого обвиняют в мошенничестве на 45 миллионов рублей, сообщает РИА «Новости».
— Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Мусатову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 15 октября, — огласила решение судья Ольга Соболь.
Экс-нападающему молодежной сборной России было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ).
В ходе заседания Мусатов не признал вину и выразил недоумение от того, каким образом его объявили в розыск.
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