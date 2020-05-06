Стефан Да Коста подписал контракт с «Ак Барсом» на один год
Французский нападающий Стефан Да Коста продолжит карьеру в «Ак Барсе», сообщило агентство игрока Winners у себя в Instagram.
Сообщается, что 30-летний хоккеист подписал с казанским клубом контракт сроком на один сезон.
Сезон-2019/20 француз провел в «Локомотиве», на его счету 40 (17+23) очков в 64 матчах за команду. Также Да Коста известен в России по выступлениям за ЦСКА и «Автомобилист».
Стефан Да Коста отправляется в @hcakbars Ранее форвард выступал за @hclokomotiv где по итогам сезона воше?л в трои?ку самых результативных игроков команды — 35 очков (14+21) за 58 игр. Контракт хоккеиста рассчитан на один сезон ? Отличнои? игры, Стеф! @dacostas77 ? #winners #winners_hockey #winnershockey #hockey #wnrs #хоккеи? #кхл #локомотив #акбарс