Стефан Да Коста подписал контракт с «Ак Барсом» на один год

Французский нападающий Стефан Да Коста продолжит карьеру в «Ак Барсе», сообщило агентство игрока Winners у себя в Instagram.

Сообщается, что 30-летний хоккеист подписал с казанским клубом контракт сроком на один сезон.

Сезон-2019/20 француз провел в «Локомотиве», на его счету 40 (17+23) очков в 64 матчах за команду. Также Да Коста известен в России по выступлениям за ЦСКА и «Автомобилист».