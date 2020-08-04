Станислав Галимов подписал контракт с рижским «Динамо»

Рижское «Динамо» усилилось вратарем Станиславом Галимовым, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний россиянин выступал в сезоне-2019/20 за магнитогорский «Металлург» и «Трактор». В составе «Металлурга» он провел 9 матчей, пропуская в среднем 3,07 шайбы за матч и отражая 90 процентов бросков. За «Трактор» Галимов провел 16 матчей, пропуская в среднем 2,55 шайбы и отражая 91,5 процента бросков.

Галимов — двукратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010) в составе «Ак Барса».