Стала известна причина смерти Милоша Ржиги

Как стало известно «СЭ», бывший главный тренер сборной Чехии Милош Ржига умер от варикоза — расширения вен, который затем перетек в тромбофлебит.

Незадолго до смерти Ржига перенес коронавирус.

Чешский специалист скончался во вторник, 1 сентября, на 62 году жизни. В России Ржига известен по работе с «Химиком», «Авангардом», «Спартаком», СКА, и «Атлантом». Последним местом работы для специалиста стала сборная Чехии, с которой он работал с 2018 по 2020 год.

Скончался бывший главный тренер «Спартака», СКА и «Авангарда» Милош Ржига