По информации «СЭ», средняя зарплата иностранного хоккеиста в российских клубах КХЛ составляет около 43 миллионов рублей в год.

В 18 российских клубах КХЛ на данный момент выступают 95 легионеров, которые в общей сложности получают 4,081 миллиарда рублей.

(Артур Хайруллин)

Российские клубы платят иностранцам более 4 миллиардов рублей. Все зарплаты легионеров в КХЛ