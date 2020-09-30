«Спартак» заключил контракт с Пивцакиным

Защитник Никита Пивцакин подписал контракт со «Спартаком», информирует официальный Twitter клуба. Ранее хоккеист находился на пробном контракте, проведя за красно-белых один матч против «Динамо».

#Спартак заключил контракт до 30.04.2021 с Никитой Пивцакиным. Ранее защитник находился на пробном контракте, проведя за красно-белых 1 матч против Динамо. В КХЛ на счету Пивцакина 527 матчей, 107(33+74) очков при показателе полезности +24. Игрок будет выступать под №19. pic.twitter.com/aLp7HRJDoi — Spartak Moscow (@spartak_hc) September 30, 2020

Соглашение действует до 30 апреля 2021 года. В КХЛ на счету 29-летнего Пивцакина 527 матчей, 107(33+74) очков при показателе полезности +24. Игрок будет выступать под 19-м номером.