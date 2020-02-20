«Спартак» забросил шесть шайб «Ак Барсу» и победил казанцев впервые с 2017 года

«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Ак Барс» — 6:3. У хозяев дубль оформил Ансель Галимов, также отличились Александр Хохлачев, Артем Федоров, Каспарс Даугавиньш и Мартиньш Карсумс. У гостей голы на счету Станислава Галиева, Владимира Галузина и Виктора Тихонова. Тимур Билялов заменил Адама Рейдеборна после пятой пропущенной шайбы.

«Спартак» с 74 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» (89) — первый на «Востоке». Москвичи обыграли казанцев впервые с сентября 2017 года.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 6:3 (0:1, 3:2, 3:0)

Голы: Галиев — 16 (Викстранд, Аверин), 9:21 — 0:1. Хохлачев — 14 (Виклунд, Федоров), 20:35 — 1:1. Галузин — 3 (Тихонов, Лямкин), 21:30 — 1:2. Федоров — 18 (бол., Даугавиньш, Хохлачев), 24:24 — 2:2. Тихонов — 5 (бол., Воронков, Галиев), 34:12 — 2:3. Галимов — 8 (бол., Херсли, Никонцев), 38:24 — 3:3. Даугавиньш — 17 (Никонцев, Д. Вишневский), 43:57 — 4:3. Карсумс — 11 (Галимов), 44:35 — 5:3. Галимов — 9 (мен., Гудачек, Гончаров), 46:34 — 6:3.

Вратари: Гудачек — Рейдеборн (Билялов, 44:35).

Штраф: 18 — 12.

Броски: 23 (4+10+9) — 31 (10+10+11).

Судьи: Бирин, Юдаков.

20 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».