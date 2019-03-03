"Спартак" установил новый рекорд посещаемости в российской истории

В третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ "Спартак" - СКА (2:5) красно-белые установили новый рекорд посещаемости в российской истории.
Как сообщает официальный Твиттер клуба, на матче присутствовал 11441 зритель. Предыдущий рекорд датируется 2 февраля 2019 года - во время матча с "Ак Барсом" на трибунах собралось 11397 болельщиков.
#Спартак установил рекорд посещаемости в российской истории. За 3 игрой плей-офф против СКА на трибунах в Парке Легенд наблюдал 11441 зритель. Предыдущий рекорд датируется 2 февраля 2019 года - во время матча с "Ак Барсом" на наших трибунах собралось 11397 болельщиков. pic.twitter.com/z9SLnYQYOi– Spartak Moscow (@spartak_hc) 3 марта 2019 г.
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