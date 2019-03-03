09:59 3 марта | Хоккей — КХЛ

"Спартак" установил новый рекорд посещаемости в российской истории

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В третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ "Спартак" - СКА (2:5) красно-белые установили новый рекорд посещаемости в российской истории.

Как сообщает официальный Твиттер клуба, на матче присутствовал 11441 зритель. Предыдущий рекорд датируется 2 февраля 2019 года - во время матча с "Ак Барсом" на  трибунах собралось 11397 болельщиков.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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