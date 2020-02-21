«Спартак» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей
13:11
«Спартак» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, сообщает Twitter красно-белых.
В нынешнем сезоне 31 домашнюю игру москвичей посетили 276325 болельщиков, в среднем — 8914 зрителей. Эти показатели — лучшие для клуба за последние пять сезонов.
#Спартак установил новый рекорд посещаемости домашних матчей в регулярных чемпионатах @khl. В нынешнем сезоне 31 домашнюю игру красно-белых посетили 276325 болельщиков, в среднем 8914 зрителей. Эти показатели — лучшие для клуба за последние пять сезонов! pic.twitter.com/muewMkfhV9— Spartak Moscow (@spartak_hc) February 21, 2020
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