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«Спартак» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей

13:11
«Спартак». Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак». Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, сообщает Twitter красно-белых.

В нынешнем сезоне 31 домашнюю игру москвичей посетили 276325 болельщиков, в среднем — 8914 зрителей. Эти показатели — лучшие для клуба за последние пять сезонов.

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