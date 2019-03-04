"Спартак" – СКА: Прохоров и Мостовой произвели символическое вбрасывание

Известный в прошлом нападающий "Спартака" Виталий Прохоров и бывший футболист красно-белых Александр Мостовой произвели символическое вбрасывание в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина москвичей и СКА.

Встреча проходит в Москве. Счет в серии – 2-1 в пользу "Спартака".

Прохоров является олимпийским чемпионом 1992 года в составе сборной России. Выступал в "Спартаке" с 1984 по 1992 год, с 1994 – 1995, а также с 1997 по 1998.

Мостовой становился двукратным чемпионом СССР в составе футбольного "Спартака".

Континентальная хоккейная лига: все о турнире, таблицы регулярного чемпионата и результаты матчей, сетка и расписание игр плей-офф