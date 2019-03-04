"Спартак" - СКА: 4-й матч. Онлайн Еронко, Зислиса и Шевченко

В 19.00 на YouTube-канале "СЭ" стартует онлайн с нашими журналистами Игорем Еронко, Михаилом Зислисом и Алексеем Шевченко. Главная тема: серия первого раунда Кубка Гагарина между СКА и "Спартаком" (счет – 1-2) и четвертый матч противостояния.

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Приносим извинения за срыв сегодняшней трансляции, которая произошла по независящим от нас техническим причинам. Следующий хоккейный эфир – в среду. Не пропустите!