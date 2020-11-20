«Спартак» расторг контракт с Гончаровым
20 ноября 2020, 23:05
«Спартак» и Максим Гончаров расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне 31-летний защитник провел 8 матчей в чемпионате КХЛ, очков не набрал при показателе полезности «-6». После драфта отказов игрок находился в расположении подмосковного «Химика».
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/transfers/rastorzhenie-kontrakta-s-maksimom-goncharovym/
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