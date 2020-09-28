«Спартак» прервал 6-матчевую победную серию «Динамо»

«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Динамо» (5:4 Б). В начале третьего периода красно-белые вели 4:1, но бело-голубые смогли сравнять счет. Победный буллит на счету Сергея Широкова.

В составе «Спартака» по 3 очка набрали Йори Лехтеря (0+3) и Робин Ганзл (1+2), у «Динамо» — все в третьем периоде — Даниил Тарасов (1+2).

«Спартак» одержал вторую победу подряд и прервал 6-матчевую победную серию «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 5:4 Б (1:1, 2:0, 1:3, 0:0, 1:0)

Голы: Шипачев — 4 (бол., Кагарлицкий, Яшкин), 5:30 — 0:1. Широков — 3 (бол., Лехтеря, Ганзл), 12:39 — 1:1. Радил — 3 (Кутейкин, Широков), 23:36 — 2:1. Юсе — 2 (бол., Лехтеря, Ганзл), 26:31 — 3:1. Ганзл — 1 (бол., Юсе, Лехтеря), 41:09 — 4:1. Яшкин — 8 (Тарасов, Миронов), 45:56 — 4:2. Миронов — 2 (Тарасов, Сергеев), 49:56 — 4:3. Тарасов — 4 (бол., Хиетанен, Чайковски), 54:38 — 4:4.

Победный буллит: Широков.

Вратари: Гудачек — Бочаров (Еременко, 42:00).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 26 (12+11+3+0) — 32 (10+7+11+4).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

28 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». 2893 зрителя.