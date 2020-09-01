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«Спартак» поставил черно-белый логотип в Twitter в память о Ржиге

1 сентября 2020, 15:32
Хоккейный &quot;Спартак&quot; в Twitter. Фото Twitter
Хоккейный &quot;Спартак&quot; в Twitter. Фото Twitter
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«Спартак» в Twitter поставил эмблемой черно-белый логотип как траур по бывшему тренеру клуба Милошу Ржиге. Сегодня стало известно, что специалист скончался на 62-м году жизни в Праге.

«В Чехии после болезни скончался Милош Ржига. Специалисту был 61 год. С 2007 по 2010 годы Ржига был главным тренером «Спартака». Яркий, неравнодушный, импульсивный, харизматичный в работе и по-настоящему обаятельный в жизни.

Его искренне любили тысячи спартаковских болельщиков. И пан Милош всегда отвечал им взаимностью. Нам очень больно и грустно сейчас.

Хоккейный клуб «Спартак» приносит глубокие соболезнования родным и близким Милоша Ржиги, всем, кто знал и ценил замечательного тренера", — говорится в сообщении клуба.

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