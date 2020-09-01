«Спартак» поставил черно-белый логотип в Twitter в память о Ржиге

«Спартак» в Twitter поставил эмблемой черно-белый логотип как траур по бывшему тренеру клуба Милошу Ржиге. Сегодня стало известно, что специалист скончался на 62-м году жизни в Праге.

«В Чехии после болезни скончался Милош Ржига. Специалисту был 61 год. С 2007 по 2010 годы Ржига был главным тренером «Спартака». Яркий, неравнодушный, импульсивный, харизматичный в работе и по-настоящему обаятельный в жизни.

Его искренне любили тысячи спартаковских болельщиков. И пан Милош всегда отвечал им взаимностью. Нам очень больно и грустно сейчас.



Хоккейный клуб «Спартак» приносит глубокие соболезнования родным и близким Милоша Ржиги, всем, кто знал и ценил замечательного тренера", — говорится в сообщении клуба.