«Спартак» подписал полноценный контракт с Майоровым

«Спартак» подписал полноценный контракт с нападающим Максимом Майоровым. Соглашение с форвардом будет действовать до 30 апреля 2021 года, сообщает сайт клуба.

До этого игрок находился на просмотровом контракте.

За красно-белых 31-летний нападающий провел 6 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В среднем на льду Максим Майоров проводил 12 минут 33 секунды.