"Спартак" обратился к зрителям перед четвертой игрой серии Кубка Гагарина со СКА

Официальный Твиттер "Спартака" обратился к своим фанатам с просьбой не бросать посторонние предметы на лед. В третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина против СКА (2:5) болельщики красно-белых кидали сосиски на площадку.

"Спартак" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч пройдет в Москве сегодня, 4 марта.

– Друзья! Мы уверены, что подавляющему большинству из вас по душе та отличная атмосфера, в которой проходят домашние матчи "Спартака". Однако третья игра плей-офф была омрачена несколькими серьезными нарушениями, когда на лед с трибун летели посторонние предметы.

В КХЛ очень жесткий Регламент, клуб уже был оштрафован на огромные деньги, но самое печальное, что при повторении подобных инцидентов может возникнуть угроза проведения матча без зрителей. Нам очень этого не хотелось.

Верим, что и вам тоже. От имени всей команды, которая сейчас героически сражается в плей-офф, просим не повторять подобных вещей. И если рядом с вами находится человек, испытывающий жгучее желание навредить "Спартаку", пожалуйста, остановите его или обратить к ближайшему стюарду, – написано в заявлении "Спартака".

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