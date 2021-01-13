«Спартак» дома уступил «Автомобилисту»
13 января 2021, 21:50
«Спартак» проиграл «Автомобилисту» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственную шайбу забросил Вячеслав Литовченко.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Литовченко — 5 (мен., Холланд), 12:13 — 0:1.
Вратари: Гудачек (58:46) — Коварж.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 27 (7+11+9) — 31 (16+9+6).
Судьи: Овчинников, Сидоренко.
13 января. Москва. «ЦСКА Арена».
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