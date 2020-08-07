Совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2020/2021

7 августа 2020 года завершилось заочное голосование совета директоров КХЛ. В сезоне-2020/2021 примут участие 23 клуба, сообщает сайт лиги.

Рассмотрев все материалы от лиги, совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников чемпионата КХЛ на сезон-2020/2021 — 23 клуба.

Состав участников сезона 2020/2021:

1. «Авангард» (Омская область);

2. «Автомобилист» (Екатеринбург);

3. «Ак Барс» (Казань);

4. «Амур» (Хабаровск);

5. «Барыс» (Нур-Султан);

6. «Витязь» (Московская область);

7. «Динамо» (Минск);

8. «Динамо» (Москва);

9. «Динамо» (Рига);

10. «Йокерит» (Хельсинки);

11. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);

12. «Локомотив» (Ярославль);

13. «Металлург» (Магнитогорск);

14. «Нефтехимик» (Нижнекамск);

15. «Салават Юлаев» (Уфа);

16. «Северсталь» (Череповец);

17. «Сибирь» (Новосибирская область);

18. СКА (Санкт-Петербург);

19. «Спартак» (Москва);

20. «Торпедо» (Нижегородская область);

21. «Трактор» (Челябинск);

22. ХК «Сочи» (Сочи);

23. ЦСКА (Москва).