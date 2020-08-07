Сотниекс продлил контракт с рижским «Динамо»

Рижское «Динамо» продлило контракт с защитником Кристапсом Сотниексом, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 33-летний защитник принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач, заработав 20 минут штрафа и набрав коэффициент полезности «минус 14». Также Сотниекс заблокировал 97 бросков и выполнил 40 силовых приемов, проведя на льду в среднем 20 минут и 37 секунд игрового времени.