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«Сочи» сообщил об изменениях в расписании домашнего турнира

15:53
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Организаторы традиционного летнего турнира Parimatch Sochi Hockey Open приняли решение произвести изменения в расписании матчей, сообщает Telegram-канал «Сочи».

СКА и «Локомотив», а также «Сочи» и Олимпийская сборная России (U20) сыграют между собой по три матча за выход в финал турнира.

Обновленное расписание турнира:

4 августа, вторник
15:00 «Сочи» — Олимпийская сборная России (U20)
19:00 СКА — «Локомотив»

5 августа, среда
15:00 «Сочи» — Олимпийская сборная России (U20)

6 августа, четверг
17:00 СКА — «Локомотив»

7 августа, пятница
15:00 «Сочи» — Олимпийская сборная России (U20)
19:00 СКА — «Локомотив»

8 августа, суббота
13:00 Матч за третье место
17:00 Финал

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