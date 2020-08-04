«Сочи» сообщил об изменениях в расписании домашнего турнира
15:53
Организаторы традиционного летнего турнира Parimatch Sochi Hockey Open приняли решение произвести изменения в расписании матчей, сообщает Telegram-канал «Сочи».
СКА и «Локомотив», а также «Сочи» и Олимпийская сборная России (U20) сыграют между собой по три матча за выход в финал турнира.
Обновленное расписание турнира:
4 августа, вторник
15:00 «Сочи» — Олимпийская сборная России (U20)
19:00 СКА — «Локомотив»
5 августа, среда
15:00 «Сочи» — Олимпийская сборная России (U20)
6 августа, четверг
17:00 СКА — «Локомотив»
7 августа, пятница
15:00 «Сочи» — Олимпийская сборная России (U20)
19:00 СКА — «Локомотив»
8 августа, суббота
13:00 Матч за третье место
17:00 Финал
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