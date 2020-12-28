СКА на выезде обыграл «Сочи», Кузьменко сделал хет-трик

СКА победил «Сочи» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Андрей Кузьменко. СКА набрал 58 очков и занимает второе место на «Западе». У «Сочи» 28 очков и десятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Голы: Цицюра — 1 (Чибриков, Фантенберг), 24:22 — 0:1. Кузьменко — 10 (бол., Ткачев, Кемппайнен), 41:17 — 0:2. Кузьменко — 11 (бол., Ткачев, Кемппайнен), 53:19 — 0:3. Петьков — 4 (Точицкий, Мищенко), 54:26 — 1:3. Кузьменко — 12 (Бурдасов, Морозов), 55:04 — 1:4.

Вратари: Красиков — Самонов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (19+5+7) — 27 (4+12+11).

Судьи: Морозов, Оскирко.

28 декабря. Сочи. ДС «Большой».

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