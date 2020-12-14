«Сочи» расторг контракт с голкипером Лассинантти

«Сочи» расторг контракт с Юэлем Лассинантти.



Шведский голкипер пополнил состав команды перед стартом текущего сезона КХЛ. Всего он принял участие в 15 матчах и отразил 89% бросков при коэффициенте надежности 3.13.



Благодарим Юэля за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/ivHhH7RX3i