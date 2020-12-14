«Сочи» расторг контракт с голкипером Лассинантти
14 декабря 2020, 13:46
«Сочи» расторг контракт с голкипером Джоэлем Лассинантти, сообщает сайт клуба.
28-летний швед пополнил состав команды перед стартом текущего сезона КХЛ. Вратарь принял участие в 15 матчах и отразил 89 процента бросков при коэффициенте надежности 3,13.
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8B-Sochi-rastorg-kontrakt-s-Jujelem-Lassinantti-10389
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