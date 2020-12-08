«Сочи» расторг контракт с Апальковым
14:18
«Сочи» расторг контракт с нападающим Даниилом Апальковым, информирует пресс-служба клуба.
Даниил пополнил состав «леопардов» перед стартом этого сезона.
За команду форвард провел 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
«Желаем Даниилу успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с нападающим Даниилом Апальковым.— ХК «Сочи» (@HCSOCHI) December 8, 2020
Даниил пополнил состав «леопардов» перед стартом этого сезона. За нашу команду форвард провел 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Желаем Даниилу успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/3rT7C9xcvo
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