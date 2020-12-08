«Сочи» расторг контракт с Апальковым

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с нападающим Даниилом Апальковым.



Даниил пополнил состав «леопардов» перед стартом этого сезона. За нашу команду форвард провел 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.



Желаем Даниилу успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/3rT7C9xcvo