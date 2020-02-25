КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Сочи» проиграл «Северстали» и лишился шансов на плей-офф

25 февраля 2020, 21:12
Теги:

«Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сочи» со счетом 3:2. Прбедный гол забил Александр Петунин.

«Сочи» после этого поражения лишился шансов на попадание в плей-офф. «Северсталь» также не поборется за Кубок Гагарина.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Хохлов — 6 (бол., Морозов, Капустин), 3:27 — 1:0. Кинрейд — 2 (Якимов), 4:48 — 2:0. Точицкий — 10 (Мосалев, Александров), 15:59 — 2:1. Петунин — 7, 21:39 — 3:1. Мосалев — 8 (Эллис, Точицкий), 36:11 — 3:2.

Вратари: Подъяпольский — Проскуряков (58:57).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 14 (4+9+1) — 34 (14+11+9).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

25 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир