«Сочи» продлил контракт со Стремваллем

А вот и самая долгожданная новость нынешнего межсезонья для болельщиков «леопардов»! Лучший бомбардир, лучший снайпер и лучший ассистент команды в минувшем сезоне Мальте Стремвалль продолжит играть за «Сочи»!



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