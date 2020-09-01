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«Сочи» продлил контракт со Стремваллем

1 сентября 2020, 11:26
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«Сочи» объявил о подписании нового контракта с нападающим Мальте Стремваллем.

Соглашение с 26-летним шведом действует до конца сезона-2020/21. В сезоне-2019/20 Стремвалль стал лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом «Сочи», набрав 39 (21+18) очков.

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