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«Сочи» подтвердил: матч с «Локомотивом» не состоится

17:47

Как сообщал «СЭ», матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Локомотив» не состоится. Игра была запланирована на 17 сентября, однако был перенесен из-за вспышки коронавируса в клубе.

Сегодня «Локомотив» поместил в список травмированных защитника Дениса Баранцева, нападающих Кирилла Слепца, Николая Коваленко, Владимира Ткачева и Андре Петерссона.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BMatch-Sochi-Lokomotiv-17-sentjabrja-ne-sostoitsja-10143

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