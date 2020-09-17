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«Сочи» подписал контракт с Батыршиным

15:50
Рафаэль Батыршин. Фото ХК "Автомобилист"
Рафаэль Батыршин. Фото ХК "Автомобилист"
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Защитник Рафаэль Батыршин подписал контракт с «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба.

Двухстороннее соглашение с 34-летним игроком рассчитано на один сезон.

Минувший сезон Батыршин провел в «Автомобилисте». В 33 матчах КХЛ защитник набрал 6 (3+3) очков.

Батыршин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга» и «Ак Барса».

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Rafajel-Batyrshin-podpisal-kontrakt-s-Sochi-10139

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