«Сочи» по буллитам выиграл у «Автомобилиста»

«Сочи» дома одержал победу по буллитам над «Автомобилистом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Сочи.

За хозяев отличился нападающий Артем Томилин. У гостей отметился заброшенной шайбой форвард Степан Хрипунов.

Победный буллит реализовал нападающий Андрей Алтыбармакян.

«Сочи» с 34 очками занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» — 41 балл и 5-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Томилин — 4 (Александров, Воробьев), 11:00 — 1:0. Хрипунов — 1 (Холланд, Трямкин), 59:46 — 1:1.

Победный буллит: Алтыбармакян.

Вратари: Проскуряков — Фомин (59:06 — 58:46).

Штраф: 16 — 4.

Броски: 27 (12+8+5+2) — 29 (11+8+8+2).

Судьи: Ансонс, Овчинников.

5 декабря. Сочи. ДС «Большой».

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