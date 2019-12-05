«Сочи» по буллитам выиграл у «Автомобилиста»
«Сочи» дома одержал победу по буллитам над «Автомобилистом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Сочи.
За хозяев отличился нападающий Артем Томилин. У гостей отметился заброшенной шайбой форвард Степан Хрипунов.
Победный буллит реализовал нападающий Андрей Алтыбармакян.
«Сочи» с 34 очками занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» — 41 балл и 5-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Томилин — 4 (Александров, Воробьев), 11:00 — 1:0. Хрипунов — 1 (Холланд, Трямкин), 59:46 — 1:1.
Победный буллит: Алтыбармакян.
Вратари: Проскуряков — Фомин (59:06 — 58:46).
Штраф: 16 — 4.
Броски: 27 (12+8+5+2) — 29 (11+8+8+2).
Судьи: Ансонс, Овчинников.
5 декабря. Сочи. ДС «Большой».
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