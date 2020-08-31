«Сочи» отправил в «Ижсталь» троих игроков
31 августа 2020, 22:47
«Сочи» на официальном сайте объявил о командировке в «Ижсталь» вратаря Арсения Ахметова и нападающих Александра Коннова и Руслана Алиева.
Ранее в рамках договора о сотрудничестве между клубами в ижевскую команду отправились форвард Иван Казаков, защитники Даниил Пяткин и Даниил Сурканов.
В прошлом сезоне ВХЛ «Ижсталь» заняла 11-е место в конференции и не пробилась в плей-офф.
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Troe-igrokov-Sochi-komandirovany-v-Izhstal-10100