«Сочи» нанес «Нефтехимику» пятое поражение подряд

«Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:2. Дубль у «леопардов» оформил Герман Рубцов.

Для «Нефтехимика» это пятое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (0:0, 4:2, 0:0)

Голы: Шафигуллин — 3 (Буцаев), 22:14 — 0:1. Рубцов — 2 (Александров), 23:05 —

1:1. Минеев — 1, 26:40 — 2:1. Порядин — 9 (Кучерявенко, Абросимов), 27:26 — 2:2. Мироманов — 7 (бол., Колготин), 29:29 — 3:2. Рубцов — 3 (Карьялайнен, Руденков), 37:24 — 4:2.

Вратари: Кульбаков — Барулин (Иванников, 37:24).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (9+11+6) — 31 (9+11+11).

Судьи: Ансонс, Кочетов.

11 декабря. Сочи. ДС «Большой».